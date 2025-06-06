外交部：中國是全球綠色轉型的重要貢獻者

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月6日電（記者 海涵）外交部發言人林劍5日在例行記者會上表示，中國一直是綠色發展的堅定行動派，也是全球綠色轉型的重要貢獻者。中國堅持生態優先、綠色發展，願繼續以“賦能型大國”的擔當，與各方一道履行共同但有區別的責任，推動共建清潔、美麗、可持續的世界。



有記者提問說，今天是世界環境日。有評論稱，近年來中國引領全球綠色轉型，在可再生能源開發等領域取得顯著成就，並幫助其他發展中國家實施能源轉型項目。請問發言人對此有何評論？



林劍表示，中國一直是綠色發展的堅定行動派。“綠水青山就是金山銀山”理念提出20年來，中國在生態治理領域攻堅克難，妥善處理髮展與保護的關係，成為全球能耗強度降低最快、空氣質量改善最明顯的國家之一，為世界貢獻了四分之一的新增綠色面積，構建了全球最大、發展最快的可再生能源體系，建成了全球最大、最完整的新能源產業鏈。



林劍指出，中國也是全球綠色轉型的重要貢獻者，與100多個國家和地區開展綠色能源項目合作，積極支持優質綠色技術和產品自由流通，為世界提供80%以上的光伏組件和70%的風電裝備，推動全球風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降超過60%和80%，讓各國特別是廣大發展中國家用得上、用得起、用得好。



林劍說，全球同此涼熱，人類命運與共。中國堅持生態優先、綠色發展，願繼續以“賦能型大國”的擔當，與各方一道履行共同但有區別的責任，推動共建清潔、美麗、可持續的世界。

