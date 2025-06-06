外交部：中方一貫反對將教育合作政治化

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月6日電（記者 海涵）美國總統特朗普周三宣布，暫停赴哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境，該措施有效期為6個月。外交部發言人林劍5日在例行記者會上就此表示，中美教育合作是互利的。中方一貫反對將教育合作政治化。美方有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。中方將堅定維護海外中國學生和學者的正當合法權益。