韓首一季度GDP增速初步核實為-0.2%

中評社香港6月5日電／韓聯社報導，據韓國銀行（央行）5日發佈的初步核實數據，在建設投資、居民消費等內需持續低迷的背景下，今年第一季度韓國實際國內生產總值（GDP）環比萎縮0.2%。



韓國經濟2024年第一季度實現1.2%的“驚喜增長”，第二季度由正轉負（-0.2%），三、四季度均維持在0.1%的低位，當季再次出現負增長。央行指出，在全球與國內經濟不確定性加劇的形勢下，企業投資、居民消費等活動普遍受限，拖累整體經濟表現。



具體來看，建設投資環比下降3.1%；設備投資下降0.4%，為2024年一季度以來的最低增速；居民消費下滑0.1%；出口受化工品、機械、設備等表現不佳影響環比下降0.6%；進口則因原油和天然氣等能源進口減少而下降1.1%。



對GDP增長的貢獻率方面，建設投資（-0.4個百分點）和居民消費（-0.1個百分點）等內需拉低GDP0.5個百分點，凈出口拉高0.2個百分點。



從行業來看，水電燃氣生產和供應業增長5.2%；農林漁業增長4.4%；製造業下滑0.6%；建築業下降0.4%；服務業整體萎縮0.2%，其中運輸、批發零售、住宿餐飲等領域降幅較為顯著。



同期，名義國民總收入（GDI）環比增長0.1%，高於名義GDP增速（-0.4%）。