日本將向美國提出應對中國一籃子方案

中評社香港6月5日電／日經新聞報道，日本政府將在與美國的關稅談判中提出意識到中國的一籃子合作方案。日本將提出就中國限制出口的7種稀土、中國停止從美國採購的液化天然氣（LNG）的供應鏈展開合作。日本此舉旨在聚焦於應對美國總統川普在關稅方面定為“最大目標”的中國，以爭取美國讓步。



日本經濟財政再生相赤澤亮正6月5日啟程前往美國進行關稅談判。將參加部長級磋商，作為對中國一籃子方案而提出合作建議。



日本通過4輪部長級磋商，要求美國調整加徵關稅。日方的談判負責人表示，“在第4輪大致掌握了美方的要求”。



日本提案的支柱是確保産業活動不可或缺的重要物資。在5月的電話磋商中，川普直接向日本首相石破茂尋求合作。



中國4月作為對美國關稅措施的反制，限制7種稀土出口。其中，鏑和鋱是生産搭載於純電動汽車（EV）的高性能磁鐵所必需的。



日本在加工、回收利用和減少使用量的技術上具有優勢。日本有意向美國提供這些技術，以幫助美國利用在世界各地開採的稀土資源。同樣，日本還尋求就中國限制出口的石墨和鎵等重要礦物與美國展開合作。



日本還在考慮擴大美國産LNG的進口。支援阿拉斯加州的開發項目、路易斯安那州和德克薩斯州增産的方案浮出水面。



中國大幅減少從美國進口LNG，事實上已經停止。受與美國的貿易摩擦影響，中國對美國産LNG徵收報復性關稅是主要原因之一。



日本方面還有以數十億美元規模購買美國企業半導體産品的想法。將與美國協調購買美國半導體大型企業英偉達的産品等。



美國正在限制對中國半導體出口。這是為了遏制中國開發尖端技術，並在人工智慧(AI)和軍事技術上削弱中國的競爭力。



美國出於經濟安全方面的考慮，正在自主加強半導體的生産。日本也正在考慮在半導體生産所需的晶圓等的製造方面提供支援。



日本和美國在造船領域聯合建造破冰船的計劃等也考慮到中國的動向。



美國對日本的貿易逆差每年達到逾9萬億日元左右。僅憑日本方面的努力，目前情況下很難壓縮美國方面視為問題的貿易逆差，日本有意在應對與美國競爭的中國方面做出貢獻。



日本一直向美國政府要求，調整對汽車及零部件、鋼鐵和鋁的加徵關稅、對等關稅。日本根據第五輪磋商的內容，將尋求在日美首腦會談之際達成共識。