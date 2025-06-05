鈴木因中國稀土管制暫停Swift生產

中評社香港6月5日電／日本經濟新聞6月5日獲悉，由於中國稀土出口管制導致零部件短缺，日本鈴木暫停了旗下小型車“Swift”的生產。因為使用稀土的零部件採購受阻。稀土的全球產量中，中國佔到約七成。美國和歐洲也出現了因零部件短缺而停產的動向，全球供應鏈的影響正在擴大。



在這一輪的中國稀土管制中，這是日本車企中首次出現生產暫停。



稀土是生產電動車（EV）和混合動力車（HV）電機等關鍵零部件不可或缺的重要資源。作為對美國加徵關稅的反制措施，中國政府於4月開始限制7種稀土的出口。



鈴木方面表示，自5月26日至6月6日，暫停了在日本國內生產的Swift。此次涉及除運動版之外的所有車型。至今鈴木尚未說明生產暫停的原因。



由於從中國獲得出口許可的時間延遲，零部件廠家的採購出現停滯。鈴木已向供應商解釋稱，生產暫停是因為稀土問題。



Swift部分車型搭載了燃油效率良好的輕型混合動力（HV）系統。稀土主要用於HV相關零部件。如果只停產HV車型，生產效率會降低，因此鈴木可能決定暫停更多車型的生產。



在美國和歐洲，也出現了因稀土相關零部件短缺導致的生產暫停動向。美國福特汽車5月底在伊利諾伊州芝加哥的工廠暫停了SUV“探險者”的生產。



歐洲汽車零部件工業協會也表示，一些零部件廠商被迫停產。自4月以來，歐洲的汽車零部件廠商已向中國提出了數百份出口許可申請，但僅有約25%獲批。