快評：關鍵歷史節點　中美元首通話再提台灣

中評社快評／國家主席習近平5日晚間應約與美國總統特朗普通電話。這是在關鍵歷史節點的一次重要通話，雙方談到了台灣問題。兩位領導人上一次通話，是在今年1月17日，特朗普就任總統的前幾天。



中美元首通話同一天，國家副主席韓正5日在北京會見中美高級別二軌對話美國代表團。韓正說，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。當前，中美關係處於關鍵歷史節點。中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。



5月中旬，中美雙方在瑞士日內瓦舉行經貿談判，達成互降關稅的“休戰協議”，但雙方在經貿、科技和教育等多個議題上依舊摩擦不斷。美方近期宣布對中國實施全球晶片禁令，並宣稱將取消中國留學生簽證，等等，引發中方強烈反應。



除了經貿議題，中美元首5日晚間的通話提到了台灣問題。習近平強調，美國應謹慎處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子把中美兩國推入衝突對抗的危險境地。特朗普表示美方將繼續奉行一個中國政策。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。每一次的中美領導人通話或會晤，都涉及台灣問題。特朗普表示美方將繼續奉行一個中國政策。在當前形勢下，這是重要的表態、承諾。



言必行、行必果。美方不能在台灣問題上一再挑戰一個中國原則，如果繼續說一套做一套，在行動上不斷虛化、掏空一個中國原則，中美關係政治基礎必受嚴重衝擊，必遭中方堅決反制。