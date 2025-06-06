中美元首通話　涉台灣問題、邀互訪

6月5日晚，國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。（中評社資料相） 中評社華盛頓6月5日電（記者 余東暉）北京時間5日晚間（美東時間5日早上），中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話。雙方進行了大約一個半小時的電話交談，達成積極的共識。兩位領導人互相發出了訪問邀約。習近平要求美國慎重處理台灣問題，特朗普表示美國奉行一個中國政策。



根據中國官方北京時間5日晚間10點51分發佈的公告，在電話交談中，習近平指出，校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要。根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此，中方是有誠意的，同時也是有原則的。中國人一向言必行、行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。



習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數“台獨”分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。



特朗普表示十分尊重習近平主席，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁增長。美中合作可以做成很多好事。美方將繼續奉行一個中國政策。兩國日內瓦經貿會談很成功，達成了好的協議。美方願同中方共同努力落實協議。美方歡迎中國留學生來美學習。



習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

