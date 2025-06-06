湖北：基層減負，摘“形式牌”挑“服務擔”

組織紀檢監察幹部下沉一線走訪，對政務服務窗口單位開展監督檢查，收集意見建議，解決群眾急難愁盼問題。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，連日來，到湖北省鹹寧市嘉魚縣潘家灣鎮四邑村黨群服務中心辦事的村民發現，村委會門口原先滿滿當當的小銅牌減少不少。



四邑村耕地1.4萬畝，共有村民1108戶、4200餘人，四邑村黨群服務中心承擔的群眾性服務工作量多面廣，村黨群服務中心牆上最多的時候掛了大大小小幾十塊牌子，涉及黨群、綜治、文體、經濟等多個領域。



“之前很少有時間下村去瞭解村民真正需求，導致部分村民對我們的工作也有一些怨言。”提到之前的工作狀態，四邑村黨委委員張燦表示，以前經常是剛放下手中的台賬資料，微信群裡就傳來下一個報送報表的通知，一個接一個的任務，讓我們應接不暇。



2024年以來，嘉魚縣紀委監委聯合縣委組織部、縣民政局、縣農業農村局等部門成立工作專班，聚焦基層組織“濫掛牌”問題，在全縣範圍內開展“清牌減負”專項行動。



按照湖北省村級組織和工作機制掛牌規格指引，該縣制發規範村級組織工作事務、機制牌子和證明事項的實施方案、村級組織機制牌子指導目錄，對牌子標識、外觀、配置等方面設置標準，對“掛什麼牌子”“掛在哪裡”“有什麼作用”等內容進行了明確。同時，健全掛牌項目准入制度，明確機構類、功能性等不同標誌牌的審批流程、日常管理等，做到掛牌有需求、有依據、有規矩。



就這樣，四邑村一口氣摘下了21塊牌子。如今，再次走進四邑村黨群服務中心，外牆村黨組織、村委會、村集體經濟組織、村務監督委員會和新時代文明實踐站等四竪牌和一標識，看著一目了然。辦事窗口上方僅懸掛著綜合服務、民政殘聯、勞動保障等室內標牌。



四邑村黨委書記鄧志平坦言，過去，不少職能部門要求村“掛牌子”，多掛一塊牌子就意味著要多報送一份數據、台賬、表格等，村委會總共有6名村幹部，多一塊牌子，大家的工作壓力就增加一分。

