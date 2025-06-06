走進蔡和森紀念館：忠誠印寸心　浩然充兩間

黨員幹部在蔡和森同志紀念館重溫革命歷史，傳承紅色基因。 湖南省雙峰縣紀委監委供圖 中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，蔡和森同志紀念館於1988年4月開館，正門上方是聶榮臻元帥題寫的館額。紀念館以“忠誠印寸心，浩然充兩間”為主題，陳列了蔡和森的生平事跡，通過圖片、實物、文獻等多種形式，全面展示了蔡和森為中國革命事業英勇奮鬥的一生。



步入蔡和森同志紀念館，映入眼簾的是一尊主題為“利刃”的雕像：蔡和森一手拿書，一手握筆，神情激昂。他手中的筆，如同一把刺向反動派的利刃，劃破黑暗，指引著革命群眾前進的方向。



蔡和森以熾熱的信仰點燃理想的火炬，以堅定的步伐踏上革命的征途。他憂國憂民的博大情懷，與山河同在，永遠矗立在人民心中；他思想的火花，與日月同輝，至今閃爍著真理的光芒。



提出“中國共產黨”名稱第一人



1895年，蔡和森出生於上海，4歲時隨母親回到家鄉雙峰縣永豐鎮。13歲時，因家境貧困，他被父親送到蔡廣祥辣醬店當學徒。蔡和森立志讀書，在學徒期間堅持自學功課，3年學徒期滿後，他在母親的支持下進入永豐國民小學讀三年級，僅用一個學期就越級考入了雙峰高等小學。1913年，蔡和森考入湖南省立第一師範學校，與毛澤東等開始“恰同學少年”的新生活。他在省城長沙結識了許多志同道合的朋友，並在進步教師的引導下，積極探討社會問題，走出校門增長見識。



1918年，毛澤東、蔡和森等有志青年在蔡和森家中正式成立了新民學會，學會以“革新學術，砥礪品行，改良人心風俗”為宗旨，得到社會各界廣泛認可。十月革命的勝利為中國送來了馬克思主義，蔡和森毅然北上進京，途經洞庭湖時忽遇狂風暴雨，面對汹湧的波濤，想到祖國的現狀與未來，他有感而發，作《少年行》詩一首。詩中“忠誠印寸心，浩然充兩間”的詩句彰顯出他光明正大的人格以及對革命事業的忠誠。抵達北京後，通過與李大釗等人的交談，蔡和森內心萌生了一個大膽的想法：前往法國勤工儉學，尋求救國真理。



1919年12月25日，蔡和森與母親葛健豪、妹妹蔡暢等人從上海出發遠渡重洋，踏上了赴法之路。在法國，他克服嚴寒與疾病，靠著一本字典學習法語，“猛看猛譯”上百種介紹馬克思列寧主義和俄國革命的書籍，先後翻譯出《共產黨宣言》《社會主義從空想到科學的發展》等著作的重要段落及宣傳十月革命和各國工人運動的資料，為在中國傳播馬克思主義奠定了堅實基礎。

