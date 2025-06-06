銀川：壓實責任　嚴防醫保基金跑冒滴漏

中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，近日，寧夏回族自治區銀川市紀委監委聯合相關職能部門針對醫保基金管理問題，深入轄區醫療機構開展監督檢查。



醫保基金使用安全關乎群眾切身利益，銀川市紀委監委堅持問題導向、靶向施策，打好壓實責任、強化監督、健全機制組合拳，堅決守好百姓的“看病錢”“救命錢”。



該市紀委監委推動釐清市醫保局、公安局、財政局、衛健委等相關部門職責，成立全市醫保基金管理突出問題專項整治工作機制辦公室和工作專班，組建監督檢查、綜合協調和線索管理、數據監督3個工作組，一體推進市直各職能部門、縣（市、區）責任落實，形成“黨委政府主責、紀委監委牽頭抓總、職能部門協同推動、市縣主抓主戰”的工作格局，推動醫保基金管理突出問題專項整治工作取得實效。



醫保基金使用主體多、鏈條長、風險點多。該市紀委監委緊盯關鍵環節，推動職能部門依托醫保智能監控系統，建立結算金額相同、外地居民集中就醫、掛床高風險等問題分析模型，對46家醫療機構開展大數據排查。緊盯醫保基金申請、審核、撥付、清算等關鍵環節，督促市醫保局組織醫院、診所、藥店等定點醫藥機構開展自查自糾，建立問題清單台賬，實行整改銷號管理，確保問題改到位。緊盯高值醫藥耗材使用、醫保結算數據異常等方面，組建聯合檢查組，通過“四不兩直”、飛行檢查、交叉互查等檢查方式對定點醫藥機構開展全覆蓋督導檢查，推動職能部門整改問題120餘個。



此前，該市紀委監委通過組織旁聽庭審、召開警示教育會、公開通報典型案例等方式，教育引導醫務工作人員守牢底線、不越紅線。同時，督促醫保職能部門制定完善醫療保障經辦風險管理、醫療保障基金社會監督員管理等制度，堵塞制度漏洞，推動整治工作常態化、長效化。