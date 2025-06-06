安徽宿州：做好巡前功課　提升巡察監督質效

中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，日前，安徽省宿州市第七巡察組工作人員與流動審計組工作人員經會商研判，決定在發現的某鎮產業園道路工程招投標不規範、未按合同約定支付工程款等問題基礎上，進一步瞭解查找背後的責任問題。



宿州市堅持和完善巡察與紀檢監察、組織、審計、統計、財政、信訪等部門協作機制，推動各類監督貫通融合、各部門系統集成發力，通過情況通報、信息共享加強巡前準備，組建專家咨詢團隊、流動審計組增強巡中支持，完善日常監督聯席會議機制推動巡後整改，全鏈條提升巡察監督質效。



“要想精準發現問題，必須做好巡前‘功課’，強化靶向監督。”宿州市委巡察辦有關負責同志介紹。為此，該市市委巡察辦組織召開巡前情況通報會，有關單位採取“面對面、一對一”方式，向巡察組通報掌握的日常監督、檢查考核、信訪舉報、問題線索等情況，同時為巡察組提供政策咨詢輔導、工作建議，幫助巡察組有的放矢開展監督檢查。



該市擇優選取政策通、業務精、經驗豐富的專業人才組建市委巡察專家咨詢團隊，聚焦巡察工作中的重點難點問題、專業性技術性問題，提供政策、法律、法規等方面的定性分析和咨詢意見，幫助巡察組進一步釐清工作思路、抓住工作重點，及時準確地為巡察機構研判重點線索、突破重點問題提供幫助。



同時，為推動巡察整改工作提質增效，宿州市健全完善巡察整改日常監督聯席會議機制，推動紀檢監察、組織、審計、財政等部門深度參與，加強會議會商、聯合督查、情況通報、成效評估，集中會審被巡察單位整改方案，共同會商分析問題根源，分析研判巡察整改成效，提出系統性整改建議，推動建設長效機制，真正發揮巡察的治本作用。