00後入坑爆款京劇，觀眾買賬是硬道理

《盜魂鈴》劇照，左為王夢婷飾演的金鈴大仙。（圖片來源：中國青年報） 中評社北京6月6日電／據中國青年報報導，“起猛了，竟然在京劇裡聽到了‘脫口秀’”“00後第一部‘入坑’京劇”“看完想去學京劇了”……這是青年演員王夢婷領銜的京劇經典劇目《盜魂鈴》演出後，觀眾在社交媒體上的評價。自2024年年末首演，劇中“高端的食材只需要最樸素的烹飪方式”的台詞片段迅速“出圈”，網絡播放量近億；今年“五一”期間，升級版《盜魂鈴》又獲得了票房豐收。



在戲曲舞台上，年輕人傳承傳統、探索現代。在接受中青報·中青網記者獨家專訪時，荀派第三代傳人王夢婷說：“當年四大名旦創新的時候，也不會所有人都說好。我希望自己去嘗試，我接受一切評論。一齣戲最終能不能留下來，要看觀眾買不買賬。”



《盜魂鈴》屬於京劇“玩笑戲”，以市井小戲的形式出現，大多沒有嚴格歷史可考，但在題材、人物和形式上充滿現實感。《盜魂鈴》脫胎於《西游記》，圍繞唐僧師徒四人西天取經的故事展開。



京劇，這本就“高端的食材”，在年輕的傳承人手裡，燉出了新的味道。除了那句“出圈”台詞，劇中，王夢婷與馬派老生名家朱強合作表演的探戈舞，也成為話題。創作團隊還使用板胡來演繹經典曲目《一步之遙》，作為配樂。王夢婷回憶：“當時想，如何把這種國際化的舞蹈與中國的戲曲融合，最後我選擇用民族樂器中音板胡，讓觀眾覺得既新穎又不違和。”後來，網友評價看這段混搭表演，就像“坐在塞納河畔喝著豆汁兒”。



王夢婷出生於遼寧沈陽，上幼兒園時就開始學習舞蹈，到上小學時，考入遼寧省藝術學校（現並入沈陽師範大學）附小。“我先考的舞蹈專業，但我姥姥非常喜歡傳統藝術，就讓我也試一下戲曲，結果都考上了。姥姥就建議，要不就學戲曲吧，不僅能‘跳舞’，還能‘唱歌’。”就這樣，王夢婷走上了戲曲之路。但姥姥可能沒想到的是，在20多年後的京劇舞台上，王夢婷真的跳起了探戈。



台上一分鐘，台下十年功，這句老話一點兒也沒過時。不到7歲就開始住校，王夢婷面臨著離開父母的心理鍛煉和學戲的嚴苛訓練。“當時的培養方式有點像老戲班。比如，練京劇身段中的山膀（表演者兩臂向左右伸展開，兩臂高過肩，兩掌略上揚，形似一個“山”字——記者注），一練就是半小時。孩子累得受不了，胳膊耷拉下來，老師就拿小棍兒抽你。”王夢婷說，“確實苦，但不吃這個苦，我們的基本功不會這麼扎實。”



看到學戲這麼苦，王夢婷的媽媽心疼了，想讓女兒放棄，王夢婷不同意，堅持要求學下去。王夢婷說，小時候喜歡戲曲，更多是喜歡在舞台上完成一場好的表演、得到老師和觀眾的掌聲；真正成為演員之後，才發現自己早已對這門藝術“愛得深沉”。



在王夢婷看來，荀派藝術在對人物的處理上尤為擅長，尤其是年輕活潑、可愛善良的人物，以及社會底層的真善美的人物；而在唱腔上，偏口語化，讓觀眾聽得更清楚，也更容易理解。