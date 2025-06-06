全國重要古籍修復機構累計修復古籍超百萬

6月5日，《全國古籍保護人員名錄·古籍修復師》在全國古籍修復工作會上發布。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，古籍是中華文明的重要載體，其修復工作是一項與時間賽跑的文明守護工程。記者從6月5日在南京召開的全國古籍修復工作會上獲悉，截至2024年底，包括國家級古籍修復中心在內的全國重要古籍修復機構累計修復古籍445萬餘葉。

據悉，自2007年中華古籍保護計劃啟動實施以來，我國古籍修復工作成效顯著。截至目前，古籍修復人才從不足百人增加到上千人，國家級古籍修復中心共33家，國家級古籍修復技藝傳習所共51家。



這33家國家級古籍修復中心由公共圖書館、博物館、高校、檔案及科研系統等構成。十餘年來，各單位陸續完成了一批重要珍貴古籍的修復，如國家圖書館藏清宮“天祿琳琅”、南京圖書館藏《天下郡國利病書》、甘肅省圖書館藏珍貴戲曲抄本、湖北省圖書館藏家譜等古籍的修復。



會上，21家第二批國家級古籍修復中心、4家新增設的國家級古籍修復技藝傳習中心附設傳習所被授牌。《全國古籍保護人員名錄·古籍修復師》在會上發布，該書收錄了978位修復師信息，以及全國200餘家公藏修復單位和民間修復機構的信息。



“十餘年來，我們的修復人員隊伍實現了結構性轉換，呈現出高學歷、年輕化的特點，逐步形成了一支老中青相結合的修復梯隊，古籍修復標準化與科學化水平也進一步提高。”國家古籍保護中心辦公室副主任薩仁高娃說。



本次活動由國家圖書館（國家古籍保護中心）主辦、南京圖書館（江蘇省古籍保護中心）承辦、國家圖書館出版社協辦。