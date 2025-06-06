短視頻打開海外瞭解中國新窗口

圖①：“iChongqing”Facebook賬號首頁。 圖②：“萌萌與舞桐”YouTube賬號首頁。 圖③：“Miwu Science（這不科學啊）”YouTube賬號首頁。 圖④：“李子柒”YouTube官方頻道首頁。 本文配圖均為網頁截圖，截圖時間為2025年6月2日 （圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京6月6日電／據人民日報海外版報導，會功夫的熊貓、蘇州綉娘的雙面綉針法、層層叠叠的雲南梯田……以這些為內容的中國短視頻，正通過YouTube、TikTok等平台，悄悄“圈粉”全球網友。日前，國家廣播電視總局發布《中國短視頻國際傳播報告（2024）》（以下簡稱《報告》），聚焦YouTube、Facebook、TikTok、X（原Twitter）等海外社交媒體平台，梳理中國機構在各平台開辦賬號、上線視頻、粉絲數、點擊量等數據，力求系統呈現中國短視頻內容在海外社交媒體平台的傳播情況。



《報告》顯示，從萌寵到非遺，從城市風光到科技生活，多種題材內容的中國短視頻在海外掀起熱潮，成為海外互聯網用戶視聽消費的重要選擇和海內外人士觀察瞭解中國的窗口。



萌寵、美食、非遺內容最“吸睛”



在海外社交媒體平台上，中國寵物類、親子動畫類、美食類、知識分享類等短視頻賬號成長較快，廣受用戶歡迎。



2024年4—6月，在YouTube平台湧現出一批新短視頻賬號，用戶規模快速增長，其中100多個賬號短時間內新增粉絲數十萬以上，甚至有十幾個賬號新增粉絲超過百萬。知識分享類賬號“Miwu Science（這不科學啊）”於2023年8月底上線，一年內粉絲快速增長到356萬。該賬號的短視頻以凝練、密集的信息為特色，平均每條短視頻的觀看次數是長視頻的10—20倍。融合動漫文化與虛擬角色設定的賬號“萌萌與舞桐”在2024年4—6月新增580萬粉絲，單條短視頻最高觀看量達2.5億次，38條短視頻觀看量超過5000萬次。



寵物類短視頻快速崛起，在粉絲數排名前200的YouTube中文賬號中，寵物類短視頻賬號占比8%，但截至2024年6月粉絲總量已達6474萬，是粉絲量排名第三的垂直類賬號。中國寵物頻道“That Little Puff”的賬號主體是一只名叫“Puff（泡芙）”的貓，截至2024年7月已擁有超過3220萬訂閱者，視頻總瀏覽量高達269億次，其中單條短視頻最高觀看量為9.3億次，成為寵物類賬號領軍者。中國美食類內容在國際傳播方面也顯示出持久魅力。截至2025年1月25日，李子柒在YouTube的粉絲數達2410萬，穩居中國創作者賬號之首，即便她有一段時間沒有更新，但2023年這一賬號仍新增粉絲210萬。此外，中國創作者運營的角色扮演和遊戲類賬號因具有高度互動性和娛樂性，在年輕用戶中極受歡迎，累計觀看次數過億。