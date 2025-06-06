香港新盤火熱　轉租為買成趨勢

5月一手市場成交量逾2200宗，較4月的1100宗大增逾倍。（大公報） 中評社香港6月6日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，港股有“五窮六絕七翻身”之說，但今年樓市走勢卻反其道而行。5月樓市開始出現反彈跡象，無論是細價樓還是超級豪宅，成交量均見回升，甚至誕下“亞洲樓王”新紀錄。



銀行拆息上周跌穿1厘，進一步刺激市場氣氛；加上租金持續上升，令不少租客轉為置業，“轉租為買”趨勢逐漸形成，為樓價提供支撐。差餉物業估價署數據顯示，4月私人住宅售價指數結束連跌四個月的頽勢，按月回升0.35%，報285.7點。各類單位全面錄得升幅，其中細價樓升幅最明顯，面積約431方呎的A類單位按月升0.53%，為逾一年來最大升幅。



5月一手市場成交量逾2200宗，較4月的1100宗大增逾倍。其實今年新盤入市氣氛並不差，已經連續四個月成交過千宗，首五個月計，發展商共售出逾7600個單位，是近六年次高，僅次於去年“撤辣”後同期的約8100宗，反映市場活躍度依然高企。



換樓需求釋放，加上內地買家積極入市，推動豪宅市場回暖。5月售價超過3000萬元的一手豪宅成交約80宗，按月升逾五成，創半年新高。當中最矚目的，是山頂Mount Nicholson一個特色頂層單位以逾6億元成交，呎價高達14.4萬元，刷新亞洲一手分層單位紀錄。由此可見，雖然整體樓價過去數年調整，但超級豪宅因供應稀少，價格仍具支撐力。此外，黃竹坑站上蓋豪宅項目“滶晨”首日開售即售出11夥，吸金逾10億元，當中一夥成交價達8100萬元，創下區內近四年新高。



人才流入為樓市添動力



在五大利好因素支持下，包括拆息回落、全面撤辣、租金上升、“供樓平過租樓”的情況，以及人才政策吸引等，樓市動力明顯增強，相信6月樓市也“不絕”，有望延續升勢。



針對美國政府近日禁止哈佛大學招收國際學生的爭議，不少原計劃赴美升學的學生開始觀望，甚至打退堂鼓。部分中國留學生簽證遭撤，亦促使人才流向香港。作為“國際高等教育樞紐”，香港擁有優質教育資源，有望吸引更多內地及海外優秀學生，進一步支撐本地樓市。香港特區政府亦表示，如有需要，將考慮進一步提高非本地收生學額。香港的大學將敞開大門，歡迎他們成為香港的一分子。