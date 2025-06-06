江西：強化以案促改促治　推動規範城管執法

中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，日前，江西省安遠縣紀委監委工作人員來到欣山鎮浮槎路便民市場，對前期案件查辦中發現的城市管理趨利性執法等問題進行回訪。“現在城管執法更加規範，我們擺攤也不用擔心被隨意罰款了。”李大爺表示。



前不久，該縣紀委監委先後查處了縣城管局“一把手”和分管領導在城管執法領域巧立名目違規收費、冷硬橫推粗暴執法等問題。通過對案件進行剖析，該縣紀委監委及時向縣城管局制發紀檢監察建議書，要求圍繞違規收費、以罰代管、重罰輕管等問題開展專項整治，督促縣城管局舉一反三抓好問題整改，切實改進管理理念、執法方式和工作作風。



在安遠縣紀委監委監督推動下，縣城管局制定執法行為規範實施細則、行政處罰流程指引等11項制度，從執法人員行為、處罰事項集體研究等方面構建起規範執法工作長效機制，進一步堵塞制度漏洞，推進規範文明執法。



此外，該縣紀委監委發揮“室組地”聯合辦案機制，針對群眾反映的吃拿卡要、不作為慢作為等問題，深挖細查背後存在的不正之風和腐敗問題，截至目前，運用第一、第二種形態處理城管系統黨員幹部20餘人次。同時，通過召開警示教育大會、組織城管系統黨員幹部旁聽庭審等方式，深化以案促改促治，切實做到用身邊事教育警醒身邊人。