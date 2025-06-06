美債投資見紅　全球加速拋售

美國債務上限問題懸而未決，衝擊美債市，影響環球金融市場，投資者要做好風險管理。（大公報） 中評社香港6月6日電／大公報報導，摩通、高盛等大行再警告美債危機將至，形容風險高於關稅政策衝擊。追蹤美國國債走勢的債券指數5月出現負回報，過去五年指數累跌9%，投資者損失慘重，全球正加速拋售手上美債。



美國國債價下跌、債息抽升加劇。30年期債息升近20年高位，在5厘附近徘徊，債息連升三個月，債價連跌多月，是兩年來最長跌勢；短中期美債價也受壓，其中2年及10年期債息5月出現今年首次月度上升，意味美國債沽壓頗為全面，投資者看淡前景。



事實上，美國債已不是安全的避險資產，在波動市中失去抗震效用。過去數年，美國貨幣政策走向不明朗、全球去美元化步伐加快，令美債陷入長期跌浪。就算今年4月環球市場因為特朗普發動全球關稅戰而大跌，美債價仍照跌。即使近期環球股市回升，美債依然無起色，繼續成為全球拋售對象。



過去數年美債跌多升少，投資者損失慘重。拫據追蹤美債走勢的債券指數顯示，5月指數下跌1.2%，是今年首次出現月度負回報，年內累積升幅收窄至2.5%，若全球繼續看淡，今年投資見紅的機會不低，總計過去五年，美債整體負回報8.8%，難怪有外國央行因失望而不斷沽美債。

