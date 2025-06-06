哈佛提請法院阻止政府限其國際學生簽證

中評社北京6月6日電／據新華社報導，美國哈佛大學5日修改了一項針對特朗普政府禁止其招收國際學生的現有訴訟，提請法院阻止特朗普政府4日頒布的對哈佛大學國際學生實行簽證限制的公告。



哈佛大學表示，已修改針對特朗普政府禁止其招收國際學生的現有訴訟，請求法院立即裁決停止執行該公告，希望法院能迅速採取行動。



修改後的法庭文件說，特朗普暫停哈佛大學國際學生簽證的公告違憲並侵犯學術自由。“國土安全部部長和總統大筆一揮，就試圖抹去哈佛四分之一的學生”，這些國際學生為哈佛大學和美國作出了重大貢獻。“沒有國際學生，哈佛就不是哈佛。”



訴訟駁斥了美國聯邦政府此舉是為了“維護國家安全”的說法，稱該公告是政府報復行動的加劇和強化。



美國總統特朗普4日簽署公告，以所謂維護國家安全的名義限制哈佛大學國際學生簽證，暫停在哈佛大學學習或參加交流項目的外國公民入境。哈佛大學當天回應說，這是聯邦政府又一“非法報復”。



近期，特朗普政府對哈佛大學“屢下狠手”，繼宣布凍結對其數十億美元撥款、威脅剝奪其免稅地位後，又對該校國際學生比例提要求、要求各聯邦機構中止與其剩餘的所有聯邦合同。5月29日，美國馬薩諸塞州聯邦地區法院一名法官批准了哈佛大學的訴訟請求，“叫停”特朗普政府取消哈佛大學招收外國學生資質的政策。