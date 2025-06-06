河南：完善機制優化流程　做實做細信訪工作

中評社北京6月6日電／據中國紀檢監察報報導，“從反映問題到得到反饋只用了10天時間，這個速度遠超我的預期……”近日，面對前來回訪的河南省鄭州市二七區紀委監委工作人員，居民楊先生對該區紀委監委高效的信訪辦理工作表示滿意。



今年以來，為做實做細信訪舉報初信初訪工作，二七區紀委監委立足職能職責出台初信初訪辦理工作辦法，通過建立標準化流程、壓實辦理責任、深化源頭治理，不斷提升紀檢監察信訪工作質效，推動群眾信訪問題及時高效解決。



該區紀委監委從問題摸排匯總、分析研判、事項辦理、包案領辦、定期調度、反饋公開、督查督辦等方面作出規範，完善全流程管理體系，要求對初信初訪件5個工作日內完成受理告知，限期提出處置意見，並在案件辦結後5個工作日內反饋結果。今年以來，全區紀檢監察初信初訪件平均辦理時長較去年同期縮短30%。



為抓實交辦督辦，二七區紀委監委對所有擬了結初信初訪件實行“三級聯審”，即承辦部門負責人初審、分管領導復審、審核小組終審，並要求承辦部門在查辦過程中定期溝通，對反饋不滿意的，由分管領導帶隊進行二次反饋，確保事事有回音。在此基礎上，通過定期通報、案件評查等方式對初信初訪件辦理情況進行全程監督、閉環管理。



此外，該區紀委監委還採取健全信訪信息分析研判、重大信訪問題協調處理、聯席會議等措施，推動化解信訪矛盾，及時回應群眾訴求。同時，通過常態化進村（社區）入戶排查，推動信訪源頭化解。今年以來，共深入16個鎮（街道）21個村（社區）開展走訪40次，收集意見建議35條，推動解決群眾急難愁盼問題36個。