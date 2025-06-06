郭一鳴：把秀禾做成藝術載體的年輕人

景泰藍旗袍。/作者供圖 中評社香港6月6日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，近二三十年，內地科創界人才輩出，從互聯網“雙馬”，到劉強東的京東、任正非的華為、張一鳴的TikTok，最新備受矚目的是宇樹科技王興興、DeepSeek梁文鋒，還有小米雷軍的轉型等等。科技創新推動社會發展，一個個勵志故事伴隨一個個創富神話，成為“中國夢”亮麗的風景。其實，這些年內地傳統行業亦不乏創新人才和有志之士。近日筆者就無意中聽到一個年輕人自創中式禮服品牌、矢志傳播新東方美學的故事。



上月，香港、遼寧和汕頭三地相關商會協會在沈陽市五愛服裝城舉行業務交流會，在遼寧省商務廳和沈陽市政府的領導見證下簽署戰略合作協議，希望透過南北聯手發揮各自優勢，拓展新的商機。開會前香港代表團成員參觀服裝城，因時間關係只能走馬觀花，有女團友感覺很不過癮。翌日上午離開酒店返港前有近一個小時空檔，筆者匆匆趕到服裝城與團隊會合，卻在五樓電梯口一家旗袍專賣店門口停下腳步。我一個大男人當然不是想買旗袍，只因經過這家店時無意中瞥了一眼，就被吸引住。



這是一套三件式紅底金花拽地旗袍：長裙、上衣、雲肩，掛在衣架上盡顯高貴、華麗、喜慶，簡直可稱之為宮廷華服，男店主見我兩眼直勾勾盯住這件旗袍，就過來介紹：這件叫做“秀禾”，就是新娘服，是純手工製作，裙子和衣褂上的金色花紋圖案是用K金線綉製。我起初想當然以為“秀禾”是滿族人對新娘服的稱呼，後來上網一查，原來這是一種民國風格的中式婚禮新娘服，名稱源自二十多年前內地電視劇《橘子紅了》周迅扮演的女主角三姨太秀禾。



店主大約四十歲左右，自我介紹姓王，哈爾濱人，他說這家店售賣的所有旗袍，都是自家設計的品牌，每件價錢從一千多至十幾萬元不等，我問還有哪些是純手工製作的，他帶我看一套景泰藍旗袍，既有古典美又有現代感，裙和褂的領、胸、肩、袖口的銀色花紋富有立體感，製作精致，上衣五排如意扣更是一絕，紫布條加金絲套做成的扣眼，扣住一顆小巧玲瓏景泰藍綉球，與其說這是一件旗袍，不如說是一件藝術品。“這套是你們的鎮店之寶嗎？”我問，“像這種檔次的，我們店有十幾套”，王經理答。臨走前，我和王經理互加微信。孤陋寡聞如筆者，從未在服裝店見過如此令人驚艶的藝術品，想對這家旗袍店瞭解更多。

