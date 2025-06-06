有關俄烏停火　特朗普用冰球賽打了個比喻

6月5日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接到訪的德國總理默茨。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，新華社洛杉磯6月5日電 美國總統特朗普5日在白宮會見到訪的德國總理默茨時說，在短時間內促成俄羅斯和烏克蘭立即達成停火比較困難。他還把自己比作冰球賽裁判，暗示要讓場上互毆的雙方隊員扭打一會兒再介入。



暗示暫不介入



特朗普在會見中多次強調，俄烏雙方當前積怨和敵意很深，加之俄方已明確表示將對烏襲擊俄戰略空軍基地展開強硬反擊，因此在短時間內促成雙方立即達成停火比較困難。特朗普還把自己比作冰球比賽中的裁判，遇到場上鬥毆時，會讓雙方隊員扭打一會兒再介入。



默茨在會見中稱特朗普是停止俄烏衝突的“關鍵人物”，同時要求特朗普對俄施加更多壓力。



美國媒體報導說，特朗普在會見時三次被媒體問及是否會對俄實施新的制裁，或者是否支持美國會通過新的對俄制裁法案。特朗普未作明確表態，僅表示會與默茨展開相關討論，並暗示近期不會有任何動作。



說辭一變再變



特朗普暗示可能會同時制裁俄烏雙方，因為“一個巴掌拍不響”，“當我看到事情無法停止的時候，我們會非常強硬，而且可能對兩個國家都如此”。



美國阿克西奧斯新聞網站5日在會見後發表的評論中說，特朗普的言論再次表明，“他認為俄烏尚未準備好實現和平，他正考慮從說服雙方實現和平的最初立場上後退”。