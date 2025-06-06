“中國游”進階，中國向世界展現多元魅力

2025年5月1日，來自澳大利亞的遊客在北京天壇公園游覽。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，夏日里的中國，山水如畫。碧波蕩漾的北海公園、雲海翻湧的張家界森林、底蘊深厚的西安古城……第一次到中國的瑞士女孩伊莎貝爾列出了一份行程滿滿的三周“中國游”計劃。



從北京首都國際機場口岸免簽入境後，除了“打卡”知名景點，她還和朋友解鎖共享單車騎行、使用電子支付“掃貨”、搭乘高鐵跨省游，深度體驗當地生活方式。



“中國游”正在從各維度持續進階。為滿足外籍旅客日趨個性化、多元化、品質化的需求，中國繼續釋放政策紅利，加碼優化服務、推動產業升級，以最大的誠意向世界展現古老東方大國的包容開放、創新活力和文明魅力。



“中國游”全面優化升級



人潮湧動的上海世博展覽館內，不少“洋面孔”興奮地尋找商機。近日此間舉辦的上海國際旅遊交易博覽會，吸引了85個國家地區的700餘家參展商、1400餘名特邀買家。



來自西班牙的安東娜對此行寄予厚望，期盼與更多中國同行達成合作。



“過去西班牙遊客的主要旅遊目的地是歐洲和拉丁美洲，近來越來越關注中國。”安東娜說，“免簽政策讓我們‘說走就走’！”



截至6月初，中國已對43個國家單方面免簽，與29個國家簽訂全面互免簽證協定，對54個國家實施240小時過境免簽，“免簽”朋友圈持續擴容。



推行口岸通關自助申報、開通更多國際直飛航線、提升外卡POS機覆蓋率……中國在開門迎客的同時，各項配套措施相繼推出，全方位提升入境游便利程度。