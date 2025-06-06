中國援幾比農技專家組開展農業技術培訓

6月5日，第12批中國援幾內亞比紹農技專家在幾內亞比紹中部的巴法塔區舉辦水稻高產栽培技術培訓（手機照片）。（圖片來源：新華社發；第12批中國援幾內亞比紹農技專家組供圖） 中評社北京6月6日電／據新華社報導，比紹消息：6月3日至5日，第12批中國援幾內亞比紹農技專家組在幾內亞比紹中部的巴法塔區舉辦水稻高產栽培技術培訓班，向來自幾比各地的農業官員、種植戶和技術人員系統講授水稻種植關鍵技術，推動當地糧食增產與農業發展。



來自幾比多個稻區的210餘人參加了本次培訓。中國專家圍繞“良種＋良法＋良技”的栽培理念，講授了從育秧、田間管理到病蟲害綜合防控等技術內容，並結合本地自然條件和種植習慣進行了針對性講解。



在田間示範環節，專家組水稻專家廖作義手捧稻穗向學員們講解技術要點。他說：“我們的目標不僅是提高產量，更要讓農民掌握可持續的種植方法。衹有根扎得深，水稻才能抗倒伏，獲高產。”



來自幾比奧約區的農民拉伊·比奧伊說，過去他們都是依靠傳統經驗種田，此次是他第一次接觸到系統的現代化水稻栽培技術。“以前我們種稻子，全是靠天吃飯。現在，中國專家讓我們掌握了豐收的鑰匙。”他說。



為提升現場培訓效果，農技組還向學員發放了葡文版《水稻高產栽培技術》《水稻病蟲害防治技術要點》等資料，並建立長期技術跟蹤機制，幫助學員將所學技術用於實踐。



“授人以魚，不如授人以漁。”第12批中國援幾比農技專家組負責人鄭俊傑表示，“我們希望這些技術能像種子一樣在幾比落地生根，讓更多農民從中受益。”