籃球博彩擬徵稅50%　不接受香港本地波

左圖：美國職業籃球聯賽（NBA）廣受香港球迷歡迎，預料開設籃球博彩，每年可以為特區庫房帶來15至20億元收入。右圖：籃球博彩預料最快2026年10月NBA開季前推行。（大公報） 中評社香港6月6日電／籃球博彩規管方案曝光，特區政府建議參考現時足球博彩稅，徵收投注金淨收入五成，作為籃球博彩稅，而且不得接受有香港球隊參與，或在香港舉行的賽事投注。有戒賭機構擔心吸引年輕人賭博，民政及青年事務局局長麥美娟強調，政府不鼓勵賭博，將同時加強宣傳教育。



大公報報導，財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》提出，探討開放籃球博彩，政府早前經過一個月的公眾咨詢，接獲約1000份意見，約94%持正面意見，顯示建議獲絕大部分人支持，更有部分建議加快立法進程。



公眾咨詢94%意見支持



民政及青年事務局昨日向立法會提交文件，建議修訂《博彩條例》，賦權當局發出籃球博彩牌照，並參考足球博彩訂立牌照規限，包括為投注及賽事種類數量設限；不得接受有香港球隊參與，或在香港舉行的賽事投注；不得接受未成年人士投注；並要展示告示，提醒市民沉迷賭博的害處等。



文件引述據數，2024年本港的非法籃球投注的人數急增186%，約43萬名香港居民參與非法籃球博彩，估計涉及的市場收益約700億至900億元，按年急增119%至165%。研究顯示，若馬會提供合法籃球博彩，49%的非法投注者會改為經馬會投注。



現時賽馬及足球博彩均按淨投注金收入，即投注額扣除派彩後的收入計算。財政司司長陳茂波早前表示，預計若然香港開設籃球博彩，每年可以為庫房帶來15至20億元收入。

