美聯儲“褐皮書”：美國經濟不確定性居高位

中評社北京6月6日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會4日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，美國經濟和政策的不確定性處於高位，對企業和家庭造成不利影響，關稅上調則帶來成本和物價上漲壓力。



根據美國“聯邦儲備法”，美國全國劃分為12個聯邦儲備區，每區設立一家聯邦儲備銀行。該報告根據12家聯邦儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。



報告顯示，自4月下旬以來，美國經濟活動整體出現小幅下降，半數聯邦儲備區經濟活動出現輕微或溫和下降。所有聯邦儲備區經濟和政策不確定性均處於高位，導致企業和家庭決策變得遲疑和謹慎。製造業活動輕度下降。消費者支出情況混雜不一，大多數聯邦儲備區出現小幅下降或沒有變化，但一些聯邦儲備區對預計受關稅影響物品的支出增加。



報告說，整體而言，前景展望依然為輕度悲觀和不確定，與前一次報告相比相對沒有變化。



就業方面，大多聯邦儲備區就業狀況與此前相比變化不大，但所有聯邦儲備區勞動力需求均有所下降，體現在工作時間和加班減少、招聘暫停和計劃裁員等。



物價方面，4月下旬以來物價略有上漲。各聯邦儲備區內對成本和物價今後將以更快速度上漲的預期廣泛存在。一些聯邦儲備區預計將出現顯著或實質性成本增加。所有聯邦儲備區均報告，關稅上調在給成本和物價帶來上漲壓力。



美聯儲每年發布8次“褐皮書”，通過聯邦儲備銀行對全美經濟形勢進行摸底。該報告是美聯儲貨幣政策會議的重要參考資料。下一次美聯儲貨幣政策會議將於6月17日至18日舉行。