中馬專家學者和青年代表熱議文明交流互鑒

中評社北京6月6日電／據新華社報導，“青年的責任：加強伊儒對話與拓展馬中合作新機遇”活動5日在馬來西亞首都吉隆坡舉行。馬來西亞專家學者、馬中兩國青年及學生代表等齊聚一堂，圍繞文明交流互鑒在推動跨國合作、增進人民友誼中的重要意義展開討論。



中國駐馬來西亞大使館參贊邵亮在致辭中說，中方提出的全球文明倡議對於促進人類文明交流互鑒、構建公正合理的國際秩序和增進世界民心相通具有重大理論意義和實踐價值。中馬兩國地緣相近、人緣相親、文緣相通，雙方交往歷史本身就是一部凝聚東方智慧與亞洲價值的文明史詩。



馬來西亞－中國友好協會（馬中友協）會長馬吉德表示，當今世界正面臨多重挑戰，迫切需要通過文明對話增進理解、化解分歧。青年是推動文明互鑒、促進世界和平的重要力量，他呼籲青年勇敢承擔時代責任，弘揚和平理念，致力於構建包容、和諧的全球未來。



馬來西亞國際伊斯蘭大學校長奧斯曼·巴卡爾說，在全球多元化日益加深的當下，馬中文化交流與互鑒顯得尤為重要，有助於加深兩國人民相互理解，構建更具包容性與和諧性的國際社會。通過對話與合作，青年可以成為連接不同文明、化解分歧、弘揚共同價值的橋梁。



與會青年代表普遍認為，青年作為社會發展的新生力量，應尊重多元文化、秉持開放態度、增進文明交流，從而推動社會進步，為馬中兩國文化交流與文明對話貢獻力量。