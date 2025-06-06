富權：改名議題叫停　卓榮泰“打臉”劉世芳

中評社香港6月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：卓榮泰“打臉”劉世芳：“中正路”改名議題到此為止。以下為文章內容。



昨日星期四，是“行政院”召開每週“院會”的日子。“行政院長”卓榮泰對於由“內政部長”劉世芳掀起的全台“中正路”改名爭論，“一錘定音”：道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府與民眾都尚待溝通，“行政院”並沒有全盤推動的任何計劃。卓榮泰還強調“行政院”當前最重要的任務，是關注總預算解凍後的執行，及推動《強化安全韌性條例》及未來的特別預算。話中之意是不能讓並非當務之急的“中正路”改名議題，干擾這兩項火燒火燎的重大政務的推動。當然，卓榮泰所指的“道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府與民眾都尚待溝通”，也是關鍵原因，因為劉世芳推出的“中正路”改名議題，是屬於地方政府的權責，卻遭到了包括部分民進黨執行的縣市的政府的抵制，根本無法實施貫徹。



劉世芳在遭到卓榮泰“打臉”後，“沒臉”親自向公眾宣布“內政部”執行卓榮泰決策的決定，因而在昨日下午“內政部”舉行部務會報會後的記者會，就由政務次長馬士元出面宣布，卓榮泰“院長”已有指示，“中正路”改名這個議題，“我們基本上就到這個地方為止”。



這是一向辦事不夠沉穩，“拍腦袋決策”的劉世芳，再次遭受重大挫折。實際上，當年她剛走馬上任“行政院秘書長”，就揚言要廢除《港澳關係條例》，遭到《港澳關係條例》法案的草擬人、時任“陸委會”主委的蔡英文的高度關切，而致電蔡英文致歉。



卓榮泰決策擱置“中正路”改名的議題，當然首先就是這個議題的推動於法無據。實際上，按照《地方自治法》規定，包括為街道命名在內的縣市道路管理，是屬於縣市地方自治的權力，執政當局不能插手干預。正因為如此，時任台北市長的陳水扁，才刻意地在當時仍是由中國國民黨執政的“總統府”的門前，將“介壽路”改名為“凱達格蘭大道”，“明剃”國民黨的“眼眉”。另外，無論是國民黨執政還是民進黨執政，當台北市政府是由在野黨掌政時，對於每年“雙十大會”的主席台的棚架搭建，台北市政府在審批“路權”申請時，都或多或少地有所“托肘”。



當然，在實務方面，除了是卓榮泰所指的避免讓“中正路”改名爭論干擾總預算解凍後的執行及推動《強化安全韌性條例》及未來的特別預算之外，可能也是擔心如果民進黨當局強行推動“中正路”改名，將會激發地方民眾的強烈不滿，從而嚴重影響在推動“中正路”改名過程中，恰巧要進行的“大罷免”第三階段投票的投票率及投“同意票”率，讓民進黨精心策劃的“大罷免”功虧一簣。

