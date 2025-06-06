中丹“對話知音”講座音樂會在哥本哈根舉辦

中評社北京6月6日電／據新華社報導，哥本哈根消息：為慶祝中國與丹麥建交75周年並迎接文明對話國際日，“對話·知音”講座音樂會4日在哥本哈根中國文化中心成功舉辦。活動以音樂為紐帶，詮釋“和而不同”的東方智慧和“美美與共”的共同價值，深化中丹兩國文明交流互鑒。



本次活動由中國對外文化交流協會主辦、哥本哈根中國文化中心和中央音樂學院承辦。多國駐丹麥使節，丹麥政界、工商界、文化界、社團和華僑華人代表等百餘人參加。



中央音樂學院黨委書記、二胡教授於紅梅作了題為《心手相牽：音樂聯結中歐》的講座，並攜學生現場演奏二胡名曲《賽馬》，以疾風驟雨般的弦音生動詮釋音樂跨越國界的感染力。丹麥皇家護衛隊樂團的3位樂手用管樂三重奏演繹弗朗索瓦·德維恩的《降B大調三重奏》，復現歐陸古典風情。在返場環節，3位樂手又演奏一曲《月亮代表我的心》，以巴鬆的醇厚、長笛的圓潤、單簧管的清亮演繹中國旋律，將觀眾情緒拉入和諧美好的氛圍中。



中國駐丹麥大使王雪峰表示，值此中丹建交75周年之際，以音樂為橋深化文明互鑒，踐行全球文明倡議，彰顯文明交流對促進國際理解與友誼的關鍵作用。中方願立足全面戰略夥伴關係，拓展藝術人文等多領域合作，推動雙邊關係邁向更高水平，為構建人類命運共同體注入新動力。



活動受到丹方人士好評。歐盟議會前議員布麗塔·湯姆森在致辭中高度讚賞“對話·知音”的主題，期待通過系列人文交流深化歐中、丹中多層級對話，為雙邊關係拓展新維度。哥本哈根市議會副議長、文化與休閑委員會主席克勞斯·米金表示，人文交流是增進民眾相知互信的基石，哥本哈根市議會文化平台將持續推動丹麥民眾感知中國文化，夯實兩國友好基礎。