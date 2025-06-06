特朗普與馬斯克公開發生“口水戰”

中評社北京6月6日電／據新華社報導，美國總統特朗普和億萬富翁馬斯克之間5日公開發生“口水戰”，兩人當天相互攻擊的言辭越來越激烈。特朗普稱馬斯克“瘋了”，馬斯克稱特朗普“忘恩負義”。



剛離開美國政府效率部負責人崗位的馬斯克5日在社交媒體上針對“大而美”法案連續發出帖文，稱“你要麼得到一份龐大而醜陋的法案，要麼得到一份小而美的法案。小而美才是出路。”



特朗普則回應稱，馬斯克的不滿源於該法案提議取消電動汽車消費者的稅收抵免，這影響了馬斯克作為電動汽車製造商特斯拉首席執行官的利益。



“你看，我和埃隆的關係曾經很好。我不知道我們以後還會不會這樣了，”特朗普在白宮說道，“我對埃隆非常失望。我幫過埃隆很多。”



馬斯克又發帖回應說：“如果沒有我，特朗普就會輸掉大選”，“如此忘恩負義”。



特朗普對此反擊說，沒有馬斯克他照樣可以贏得選舉。



特朗普在帖文中稱，自己是看到馬斯克“精疲力竭”，才讓馬斯克離開的。他快要“瘋了”。但馬斯克回應說，這“明顯是謊言，真可悲”。



“要在預算中節省數十億美元最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補貼和合同。我一直很驚訝拜登沒有這樣做！”特朗普寫道。



馬斯克還在帖文中對特朗普撤銷對賈裡德·艾薩克曼擔任美國國家航空航天局的提名表達了不滿。馬斯克與艾薩克曼是多年盟友。



在特朗普批評馬斯克之後，特斯拉股價5日收盤下跌了14.26%。今年至今為止特斯拉股價已下跌逾30%。