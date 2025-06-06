香港四大核心區商舖空置率12.1%　創新高

中評社香港6月6日電／消費轉型，外賣及網購盛行亦影響商舖需求，令空置率繼續高企。美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年首季，包括中環、尖沙咀、銅鑼灣及旺角在內的四核心區整體空置率再升至12.1%的水平，吉舖數目為897間，創自2020年第三季以來的18個季度新高，亦是自2016年有紀錄以來的次高。該行認為，舖價大跌，嚴重會出現“負財富效應”，長遠對香港整體經濟體系造成衝擊。



根據美聯工商舖數據，2025年首五個月工商舖註冊量，整體註冊宗數錄1，861宗，按年上升39.8%，即使未有計及6月份的數字，若按半年計，目前的成交水平已創出自2023年上半年以來新高。註冊量上升的原因，是工商舖價格曾“斷崖式”下跌，成交額量於去年跌入“谷底”，加上息口走低及股市暢旺帶動投資市場氣氛，吸引不少用家入市。若細分工廈、商廈及商舖三大板塊，工廈及商廈皆“額量齊升”，商舖成交卻“跑輸大市”，成交金額約64.67億元，按年跌26.7%。



美聯工商舖強調，商舖價格大跌可對經濟或造成負面影響。不少資深投資者及家族辦公室，皆持有大量的商舖物業，若該板塊的租售價持續不振，將迫使業主繼續劈價沽貨，以降低負債比率，屆時或出現嚴重的“負財富效應”，即金融資產價格下跌，導致持有人財富減少，進而抑制消費，影響短期消費傾向，進而拉低經濟增長，長遠必然對香港的整體經濟體系造成衝擊。



該行建議，政府可以透過舉辦更多具高經濟價值的大型盛事、商貿活動及特色旅遊，以振興經濟。例如可聘請更多國際頂級球隊或體育明星訪港、邀請中外著名歌星來港開演唱會，同時強化高增值或商務旅遊等。此外，建議政府進一步調高新投資移民計劃中非住宅物業1，000萬元的投資上限，令申請人可以透過投資銀碼較大的工商舖物業從而符合投資移民的要求。