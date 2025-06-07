海峽兩岸和港澳經貿合作研討會召開

開幕式現場。左起：澳門中華總商會會長崔世昌，香港中華廠商聯合會會長盧金榮，香港特別行政區行政長官李家超，全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席高雲龍，中聯辦副主任尹宗華，台灣工商企業聯合會理事長王明祥（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月7日電（記者 盧哲）由香港中華廠商聯合會（廠商會）籌辦、並聯同中華全國工商業聯合會、台灣工商企業聯合會及澳門中華總商會主辦的“第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會”6日在香港會議展覽中心舉行。研討會以“推動數字經濟 合創新局共贏”為主題，匯聚海峽兩岸和香港、澳門逾200名政商界領袖、專家及學者，共同探討數字經濟的發展方向及合作機遇，推進區域數字經濟協同發展。



“海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會”創辦於1994年，是促進海峽兩岸和港澳工商界深化交流合作的重要平台。研討會輪流在海峽兩岸和港澳舉行，主辦機構包括中華全國工商業聯合會、香港中華廠商聯合會、台灣工商企業聯合會，澳門中華總商會。



在當天上午舉行的開幕式上，全國政協副主席、中華全國工商業聯合會主席高雲龍，香港特別行政區行政長官李家超，中聯辦副主任尹宗華，香港中華廠商聯合會會長盧金榮，台灣工商企業聯合會理事長王明祥，及澳門中華總商會會長崔世昌出席主禮。



李家超首先致辭。李家超表示，海峽兩岸和香港、澳門同根同源、血脈相連，交流緊密頻繁。去年，內地和台灣是香港首兩位的貿易夥伴。世界百年未有之大變局正加速演進。面對保護主義籠罩全球，我們應以開放包容破局。面對單邊主義威脅發展，我們應以多邊合作應對。面對貿易秩序受到破壞，我們應以團結共啟新程。面對傳統經濟動能放軟，我們應以科技創新賦能。今天的研討會聚焦“推動數字經濟 合創新局共贏”，立足海峽兩岸和港澳之間密切的合作，共同探討數字經濟下的機遇，正當其時。



李家超指出，香港在“一國兩制”下擁有內聯外通的優勢，商業法規全球第一，匯聚內地和國際數據，為科技企業拓展業務提供重要支撐；內地高端產業基礎雄厚，全力投入未來產業，擁有龐大市場，成果轉化優勢明顯；台灣的半導體新興產業技術享譽國際，競爭優勢巨大，加上澳門對國際葡語市場特別熟悉，“我有信心，海峽兩岸暨港澳在數字經濟、人工智能等新興產業，將繼續煥發新機、互惠共贏。”他強調，“只要我們把握變局中的機遇，拓展深化彼此關係，共繪未來合作藍圖，將能在挑戰中開創更輝煌的未來”。