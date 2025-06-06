中肯建設者：一座體育城背後的堅守

中評社北京6月6日電／據新華社報導，在肯尼亞首都內羅畢市區，塔蘭塔體育城正拔地而起。這座將承辦2027年非洲杯開閉幕式的場館，不僅承載著肯尼亞的體育強國夢，更見證著中肯兩國建設者的情誼。新華社記者日前前往這座場館的工地，與建設者們同吃同住，記錄下中肯建設者們為了共同目標合力拼搏的感人故事。



由中國路橋工程有限責任公司承建的塔蘭塔體育城工地上匯聚著200餘名中方人員和3000多名本地員工。烈日下，混凝土攪拌機轟鳴，焊花飛濺，建設者們正與時間賽跑：要在兩年內完成通常需要四年的工程。



走進項目經理都曉的辦公室，映入眼簾的是墻上一張密密麻麻的進度表。為攻克索承網格穹頂高空毫米級張拉、1300個集裝箱建材運輸等難題，他帶領團隊晝夜工作。他告訴記者，要讓世界看到“中國速度”和“中國標準”。



“每次想到妻兒，心裡滿是愧疚。但一想到正在為肯尼亞打造一座意義非凡的體育場，這份責任就讓我充滿力量。”已在非洲工作12年的副總工楊萌告訴記者。為確保工程質量，他終日穿梭在吊車與腳手架間，還立下“首件驗收制”的鐵律。



項目副經理兼安全總監樊膺良是第二次派駐肯尼亞。每當夜深人靜時，這名“90後”就會思念翻湧，翻看手機裡兒子蹣跚學步的照片。但他告訴記者：“為了這片土地上的夢想，一切都值得。”



“00後”田偉瀟從同濟大學畢業後主動請纓到非洲，帶著當地員工進行結構班組施工。一開始語言不通，他就用手比劃；遇到技術難題時，他直接跳進基坑示範。“我想在非洲扎根十年，投身‘一帶一路’事業，讓個人成長與國家發展緊密相連。”