美國宣佈對國際刑事法院4名法官實施制裁

中評社北京6月6日電／美國政府5日以國際刑事法院調查美方人員和對以色列總理和前防長髮出逮捕令為由，宣佈對該法院4名法官實施經濟制裁。



新華社報導，根據美國財政部當天發佈的新聞稿，這4名法官分別來自烏干達、秘魯、貝寧和斯洛文尼亞。其中，兩人被制裁理由是裁決授權國際刑事法院對美在阿富汗人員展開調查，另兩人被制裁理由是裁決國際刑事法院對以色列總理內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特發出逮捕令。



新聞稿稱“國際刑事法院政治化和濫用權力”，美方採取上述制裁舉措旨在令直接參與國際刑事法院針對美、以行動的人員承擔“切實且重大的”後果。



美國務院也同時發佈新聞稿稱，美國不是國際刑事法院締約國，國際刑事法院沒有對美國及其盟友國民展開調查、指控和起訴的權力，相關行動“侵犯了美國及其盟友（包括以色列）的主權和國家安全”。



2020年9月，美國曾以國際刑事法院批准就美軍事和情報人員在阿富汗所涉戰爭罪和反人類罪展開調查為由，對國際刑事法院兩名高級官員實施制裁。國際刑事法院對此批評說，制裁是試圖干涉該法院司法獨立性，對該法院和《羅馬規約》下的國際刑事司法系統和法治構成嚴重攻擊。



多家媒體曾報導說，儘管美國並不是《羅馬規約》締約國，但由於阿富汗是國際刑事法院締約國，因此法院對在阿富汗發生的罪行具有司法管轄權。