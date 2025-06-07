6月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月7日電（記者 海涵）外交部發言人林劍6月6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



林劍：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於6月10日至12日出席在湖南長沙舉行的中非合作論壇成果落實協調人部長級會議和第四屆中國—非洲經貿博覽會開幕式。



中新社記者：中方剛發布了王毅外長將出席中非合作論壇成果落實協調人部長級會議和第四屆中國—非洲經貿博覽會開幕式的消息。請問發言人能否進一步介紹有關情況？



林劍：去年9月，中非合作論壇北京峰會成功舉行，習近平主席出席峰會開幕式並發表主旨講話，中非雙方就攜手推進現代化、構建新時代全天候中非命運共同體達成廣泛共識，中非關係進入歷史最好時期。峰會後，中非雙方密切配合，積極落實中非領導人共識和峰會成果，取得重要進展，形成一大批“早期收穫”。



經中非雙方商定，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議將於6月10日至12日在湖南長沙舉辦，同期銜接舉辦第四屆中國—非洲經貿博覽會。王毅外長和論壇54個非方成員將出席。中方將重點圍繞落實習近平主席提出的中非攜手推進現代化六大主張和“十大夥伴行動”同非方加強對接，使峰會成果更多、更好惠及中非人民，不斷書寫中非合作高質量發展的精彩篇章，共同發出全球南方國家加強團結協作的強音。



埃菲社記者：據報導，危地馬拉總統阿雷瓦洛在台北會見賴清德時，表示願將危台關係提升至新水平。請問中方對此有何評論？



林劍：世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的普遍共識，不容挑戰。民進黨當局利用所謂“邦交國”搞政治操弄的圖謀不過是自欺欺人的把戲，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。