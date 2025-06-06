歐洲央行再降息　美關稅威脅下決策將更艱難

中評社北京6月6日電／歐洲央行5日召開貨幣政策會議，決定將歐元區三大關鍵利率均下調25個基點，這是該行自2024年6月啟動降息以來第八次下調利率。分析人士指出，當前美國貿易政策已成為影響歐洲貨幣政策的決定性變量，美關稅威脅下，未來歐洲央行貨幣政策決策將更艱難。



新華社報導，本次降息後，歐元區存款機制利率、主要再融資利率和邊際借貸利率分別降至2.00%、2.15%、2.40%。



歐洲央行5日在新聞公報中表示，歐元區通脹率當前已處於中期目標2%附近。據歐洲央行最新預測，歐元區總體通脹率2025年為2.0%，2026年為1.6%，2027年為2.0%。



歐洲央行行長拉加德當天說：“在目前利率水平下，我們相信自身處於有利位置，能夠應對未來可能出現的不確定情況。”但分析人士也認為，隨著歐元區通脹放緩，拉加德在釋放未來降息空間有限的信號。



拉加德坦言，當前歐元區通脹與經濟前景較以往更不確定，其根源在於動蕩的全球貿易政策環境。美國的貿易政策威脅令歐洲央行的貨幣政策前景充滿不確定性。美國政府此前威脅對歐洲商品徵收高關稅，歐美貿易談判走向難以預料，歐元區經濟或因出口、投資和消費被削弱而受拖累。



此外，拉加德表示，地區衝突動蕩等因素仍然突出。當前環境下，財政政策和結構性改革步伐亟待加快，特別需要採取具體措施提高歐元區生產率、競爭力和韌性。

