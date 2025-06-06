首批全國零售業創新提升試點城市名單公布

中評社北京6月6日電／據新華社報導，商務部等5部門辦公廳近日印發通知，確定第一批全國零售業創新提升試點城市共38個。通知及名單5日對外發布。



據介紹，這38個試點城市根據此前商務部等部門印發的《零售業創新提升工程實施方案》要求，在各地申報試點的基礎上，經專家評審並向社會公示。包括北京市、石家莊市、太原市、包頭市、上海市、蘇州市、鄭州市、武漢市、長沙市、廣州市、重慶市、西安市、拉薩市、銀川市、石河子市等，建議試點側重方向包括“一店一策”場景化改造、供應鏈提升、數字化賦能、多元化創新、政策創新等。



通知提出，省級相關部門要指導試點城市按照當地歷史文化、資源禀賦、行業基礎、規劃布局，側重2－3個試點探索方向，因地制宜推動試點建設差異化、特色化發展。要問需於企，問計於企，調動企業創新轉型的積極性，依靠市場化力量“一店一策”推動存量商業設施改造提升。要加強政策激勵，推行清單管理，選出有特色、有代表性、引領帶動性強的項目。



通知要求，試點城市要在項目規劃、改造審批、土地用途變更、投融資方面依法給予盤活便利，統籌用好現代商貿流通體系建設試點、一刻鐘便民生活圈建設、城市更新行動、大規模設備更新、設立服務消費與養老再貸款、地方招商引資等政策，加大支持力度，優化經營環境。

