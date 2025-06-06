【
大
中
小
】 【
打 印
】
淺水灣城巴突起火“自焚” 乘客跳車逃生
http://www.CRNTT.com
2025-06-06 16:38:12
中評社北京6月6日電／據香港文匯網消息，今日（6日）下午1時許，有一輛城巴沿淺水灣赫蘭道、往赤柱方向行駛，其間突然冒煙起火“自焚”，車上乘客跳車逃生，警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，火勢於下午2時18分救熄。事件中沒人受傷，
據瞭解，涉事巴士為路線260號，來往中環交易廣場及赤柱市集之間。受事件影響，淺水灣道（來回方向）近赫蘭道的全線一度封閉。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
霸位揀客 纜車站“黑的”再活躍
(2025-06-03 10:52:27)
工會：港鐵設備老化 應急機制須優化
(2025-05-23 12:48:04)
將軍澳線放工時段癱瘓釀大混亂
(2025-05-23 11:27:12)
郵局投遞箱下月起停收續領駕照申請
(2025-05-20 18:14:59)
太子單位疑洗衣機起火
(2025-05-20 18:14:28)
深水埗兩刀賊闖Tesla車內圖搶袋
(2025-05-20 18:13:58)
屯門公路電車私家車相撞意外 鐵騎士受傷
(2025-05-20 18:13:23)
舊廈失修 衛生差有治安隱患
(2025-05-20 17:43:54)
鍾麗玲回應私隱署涉假冒鄰居騙案投訴
(2025-05-20 17:40:42)
將軍澳有咸水供水管滲漏 正全力搶修
(2025-05-20 11:05:22)