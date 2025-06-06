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淺水灣城巴突起火“自焚”　乘客跳車逃生
http://www.CRNTT.com   2025-06-06 16:38:12


　　中評社北京6月6日電／據香港文匯網消息，今日（6日）下午1時許，有一輛城巴沿淺水灣赫蘭道、往赤柱方向行駛，其間突然冒煙起火“自焚”，車上乘客跳車逃生，警方和救援人員接報後趕至現場，消防開喉灌救，火勢於下午2時18分救熄。事件中沒人受傷，

　　據瞭解，涉事巴士為路線260號，來往中環交易廣場及赤柱市集之間。受事件影響，淺水灣道（來回方向）近赫蘭道的全線一度封閉。

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