中國大唐原總經理寇偉嚴重違紀違法被開除黨籍

中評社北京6月6日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國大唐集團有限公司原黨組副書記、總經理寇偉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，寇偉喪失理想信念，背棄初心使命，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所；違反組織原則，在組織談話時不如實說明問題，在職務晉陞等方面為他人謀取利益；違規經商辦企業，搞權色、錢色交易；道德敗壞；毫無紀法底線，肆意侵吞鉅額公共財物；貪婪腐化，退而不休，“靠能源吃能源”，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物；肆意決策，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。



寇偉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、利用影響力受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予寇偉開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。