穩定幣條例8·1起生效

中評社北京6月6日電／據香港文匯網消息，政府今日（6日）於憲報刊登《穩定幣條例（生效日期）公告》，指定2025年8月1日為《穩定幣條例》（第656章）開始實施的日期。該條例已於2025年5月30日刊憲，旨在監管涉及穩定幣的活動，並在香港設立受規管穩定幣活動的發牌制度。



根據《條例》第1（2）條，該條例自財經事務及庫務局局長以憲報公告指定的日期起實施。財經事務及庫務局局長已制訂《穩定幣條例（生效日期）公告》，正式確定2025年8月1日為條例生效日。



與此同時，財政司司長為施行《穩定幣條例》第9（2）（b）（iii）條，制訂了《穩定幣條例（為第9（2）（b）（iii）條指明人士）公告》，指明專業投資者（《證券及期貨條例》（第571章）附表1第1部第1條所指者）為可接受未獲牌照人士發行的指明穩定幣的要約對象。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，《條例》生效後，該發牌制度將為相關的穩定幣活動提供適切規範，是促進香港的穩定幣和數碼資產生態圈可持續發展的里程碑。



香港金融管理局已就制度的詳細監管要求展開諮詢，包括與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的條文。政府將於下星期三（6月11日）將兩項公告提交立法會，以進行先訂立後審議程序。