影藝戲院強勢回歸九龍區

中評社北京6月6日電／據香港文匯報報導，九龍東影迷們，今個暑假一次過滿足兩個願望！影藝戲院欣然宣布，繼銅鑼灣JP及青衣城後，今年度再度拓展戲院版圖，正式遍佈港九新界，旗下第三及第四名成員即將火熱登場，更是影藝戲院強勢回歸九龍區的重量級喜訊！全新影藝戲院選址匯聚兩大鐵路沿線上蓋－鑽石山荷里活廣場之“Cine Art Hollywood”及位處九龍灣商貿區心臟地帶之“Cine Art MegaBox”，即將緊接於今個暑假升級開業。



首先，即將搶先開幕之“Cine Art Hollywood”樓高兩層，佔地38，000平方呎、6大影廳提供約 1，600 個座位，為東九龍區內最大型戲院。戲院設計輪廓簡潔俐落，同時保留影藝戲院獨有風格，以其品牌主題顏色薄荷綠為設計主調；戲院購票大堂空間感充足，揉合檢票區內之寬敞長廊，帶來一股清新舒適感，務求將愜意和諧的質感重新注入社區，讓影迷盡享電影世界帶來的無窮樂趣。



至於緊接登場之“Cine Art MegaBox”，為影藝戲院自2018年與九龍灣影迷暫別後，相隔7年再度重臨同區，別具意義。而戲院更成為九龍灣區 內最多影廳的一員，合共提供7個影廳，包括採用東九龍區內首次配備同為區內唯一之IMAX® with Laser巨幕。IMAX® with Laser獨有技術帶來更清晰、更光亮以及更大對比的辨識度，而色域配置大大提升，讓觀眾遊走於沉浸式的電影世界，藏身於極緻美學的巨幕下為之著迷。



影藝戲院秉承以搜羅環球精品電影為理念，重視富有質感的大銀幕體驗，旨在創造不同社區的文化地標，並成為電影愛好者的必訪之地。有關全新戲院票價資訊及更多優惠詳情，敬請密切留意稍後公佈。