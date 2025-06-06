烏克蘭稱遭大規模空襲　3人死亡

中評社北京6月6日電／烏克蘭空軍和警方6日發佈消息說，俄羅斯軍隊當天對烏克蘭首都基輔在內的多地發動大規模空襲，向烏克蘭發射了400多架無人機和幾十枚導彈。截至當天上午，空襲已造成3人死亡，另有40餘人受傷。



新華社報導，烏克蘭空軍發言人尤里·伊格納特當天在電視節目中說，俄軍向烏境內發射了407架無人機、6枚彈道導彈和38枚巡航導彈。大部分導彈從薩拉托夫州通過圖-95和圖-160戰略轟炸機等戰機發射。



烏克蘭空軍隨後在社交媒體上發文說，截至當地時間6日上午10時，烏方攔截了406件空襲武器，包括6枚“伊斯坎德爾”導彈和30枚巡航導彈。烏境內13處地點遭襲，19處地點被無人機碎片擊中。



烏國家警察局6日在社交媒體發文說，基輔市有3名救援人員在救援過程中遇難，另有9名救援人員和12名平民受傷。基輔市13處建築和基礎設施在襲擊中受損，包括居民樓、教育機構、倉庫、商鋪和地鐵。烏國家緊急情況局稱，空襲還造成沃倫州盧茨克市14人受傷。此外，切爾尼戈夫州、波爾塔瓦州、捷爾諾波爾州、基輔州也遭到襲擊。



6日，俄羅斯國防部發佈通報說，當地時間5日20時至6日4時20分，俄防空系統在布良斯克州、羅斯托夫州、薩拉托夫州、庫爾斯克州等多地攔截並摧毀174架烏克蘭無人機。此外，俄防空系統還在黑海上空摧毀3枚烏克蘭遠程導彈。