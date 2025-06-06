中評社北京6月6日電／北約國防部長會議5日在比利時布魯塞爾舉行。儘管美國國防部長赫格塞思稱北約成員國在防務開支5%佔比一事上“接近達成共識”，但北約內部在提高防務開支的具體路徑和執行方式及援助烏克蘭等問題上存在不小分歧。



新華社報導，分析人士指出，此次會議是本月下旬北約海牙峰會前最後一次部長級會議，成員國卻仍無法在關鍵問題上彌合分歧。美國在提高防務開支方面向歐洲盟友不斷施壓、將烏克蘭議題邊緣化，給跨大西洋關係增加了不確定性，也加劇了歐洲國家的戰略焦慮。



5%折中建議依然有分歧



防務開支目標是這次北約防長會的焦點議題之一。美國特朗普政府多次要求北約成員國將防務開支佔國內生產總值（GDP）比重提升至5%。會議期間，赫格塞思警告稱，北約國家“要靠實力實現威懾與和平”，必須避免過度依賴美國。



北約秘書長呂特在會後新聞發佈會上提出折中建議，即新的5%防務開支目標包括3.5%用於核心防務支出和1.5%用於基礎設施等安全相關投資。他還提議將實現這一目標的時間定為2032年。



《政治報》歐洲版說，輿論普遍認為北約成員國試圖安撫特朗普政府，以避免在即將舉行的海牙峰會上發生衝突。



不過，據法新社報導，一些國家對承諾如此大規模的支出持不同意見。多國就此“討價還價”。雖然愛沙尼亞等國希望5%的目標“五年內實現”，甚至早于呂特提議的2032年，但英國、意大利等國傾向於到2035年實現3.5%的目標，西班牙更是不同意設定“固定百分比”並堅稱“2%就夠了”。

