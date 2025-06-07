李家超談兩岸及港澳經貿：應以團結共啟新程

香港特別行政區行政長官李家超致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月7日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超6日在第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會致辭表示，海峽兩岸和香港、澳門同根同源、血脈相連，交流緊密頻繁。世界百年未有之大變局正加速演進。面對保護主義籠罩全球，我們應以開放包容破局。面對單邊主義威脅發展，我們應以多邊合作應對。面對貿易秩序受到破壞，我們應以團結共啟新程。面對傳統經濟動能放軟，我們應以科技創新賦能。李家超說，有信心海峽兩岸暨港澳在數字經濟、人工智能等新興產業，將繼續煥發新機、互惠共贏。他強調，只要把握變局中的機遇，拓展深化彼此關係，共繪未來合作藍圖，將能在挑戰中開創更輝煌的未來。



由香港中華廠商聯合會（廠商會）籌辦、並聯同中華全國工商業聯合會、台灣工商企業聯合會及澳門中華總商會主辦的“第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會”6日在香港會議展覽中心舉行。研討會以“推動數字經濟 合創新局共贏”為主題，匯聚海峽兩岸和香港、澳門逾200名政商界領袖、專家及學者，共同探討數字經濟的發展方向及合作機遇，推進區域數字經濟協同發展。



“海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會”創辦於1994年，是促進海峽兩岸和港澳工商界深化交流合作的重要平台。研討會輪流在海峽兩岸和港澳舉行。



李家超在當天的研討會開幕式上致辭。李家超首先說，研討會每兩年在北京、台北、澳門、香港等地輪流主辦，今年由香港擔任籌辦方。“我感謝香港中華廠商聯合會，籌辦這項工商界盛事，讓海峽兩岸和港澳的業界翹楚、專家學者聚首一堂，集思廣益。我恭賀今天的研討會順利舉辦，也歡迎各位來自各地的朋友，希望你們好好體會香港的活力和魅力！”



李家超表示，海峽兩岸和香港、澳門同根同源、血脈相連，交流緊密頻繁。去年，內地和台灣是香港首兩位的貿易夥伴。在今年的第一季，香港與內地和台灣的貿易總額，分別超過12000億港元和2100億港元，較去年同期上升11%和50%。港澳之間一衣帶水，去年的貿易總額接近770億港元，過去四年平均每年增長12%。