特朗普宣佈美中下週一將在倫敦展開經貿會談 中評社華盛頓6月6日電(記者 余東暉)特朗普6日下午在其“真相社交”平台上“很高興地”宣佈:美國財長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾將與中方代表於6月9日在倫敦就貿易協定進行會談。



這是特朗普5日與中國國家主席習近平電話交談後宣佈雙方將展開經貿會談的進一步確認。特朗普說:“這個會談應該進行得很順利。謝謝你們對這個事情的關注!”



有意思的是,特朗普在昨天宣佈與習近平進行“非常好的”通話和今天“很高興地”宣佈下週一進行經貿會談的帖子中,最後都是以“謝謝你們對這個事情的關注!”(Thank you for your attention to this matter!)作結,顯示急於與中方展開經貿談判的特朗普對雙方最新的進展感到愉悅,而不像他之前在惱羞成怒時常用全大寫字體發帖,且語氣粗魯。



亞洲協會政策研究所副總裁、前助理國務卿拉塞爾(Daniel Russel)5日就注意到特朗普發佈與習近平通話的帖子沒有用全大寫字體。拉塞爾猜想這是由於北京方面要求特朗普不要發表可能引發衝突的公開言論,並以此來作為通話的條件。