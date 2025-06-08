博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇在香港舉行

大會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月8日電（記者 盧哲）由香港特別行政區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（6月6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。論壇7日舉行全體大會，博鰲亞洲論壇秘書長張軍主持大會，全國政協副主席兼博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會主席何厚鏵、香港特區行政長官李家超、博鰲亞洲論壇理事長潘基文、芬蘭前總理兼博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇大會榮譽主席Esko Aho、斯洛文尼亞前總統Danilo Türk、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任劉光源，以及泰國前副總理兼外交部長Don Pramudwinai分別致辭，為緊接舉行的香港專場論壇揭開序幕。



香港會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，吸引約八百名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。香港特區政府表示，大會首次選址香港舉辦國際科技與創新論壇，充分肯定香港高度國際化的優勢，以及作為聯通國家與世界雙向平台的重要角色。



在7日舉行的全體大會上，何厚鏵致辭表示，中國始終秉持“人類命運共同體”理念，堅持科技創新應服務於人類福祉，積極推動國際科技合作，共建創新規則、共享發展成果、共育創新人才。科技創新需要超越地域與制度的邊界，發達國家應與發展中國家攜手縮小“數字鴻溝”，通過技術轉移、人才培訓、資金支持等方式，助力全球南方國家提升創新能力，實現共同繁榮。



他提到，粵港澳大灣區作為國家戰略的重要承載地，正以“深圳—香港—廣州”全球第二的科技集群為引領，打造具有國際影響力的創新高地，大灣區的創新密度和協同效應已成為國際標杆、開放合作與協調創新的典範。大灣區的發展實踐深刻詮釋了“開放合作是科技創新的必由之路”。香港的金融與科研資源、深圳的產業轉化能力、珠三角的先進製造基礎，以及澳門聯通葡語國家的獨特優勢，共同構建創新全鏈條生態。期待大灣區能為亞洲乃至全球科技治理貢獻智慧。



李家超在全體大會致辭表示，香港在“一國兩制”下，是唯一同時集中國優勢和世界優勢於一身的國際城市，法治傳統源遠流長，正全力發揮大學教育世界前列、知識產權保障穩健等優勢，發展成為國際創新科技中心。