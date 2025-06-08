孫東：河套區和新田科技城將提供空前機遇

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月8日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東7日在博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議的香港專場論壇表示，香港不僅是充滿活力的大都會，更是連接內地與世界的橋梁、思想交匯的熔爐、創新發展的引擎。特區政府推出了一系列有力的政策，鞏固本地科研實力、加快研發成果轉化及推動科技產業發展，以發展一個全面、涵蓋上、中、下游的創科生態鏈，並促進“政、產、學、研、投”的相互協作，讓突破轉化為影響力，把概念實踐為全球的解決方案。孫東表示，河套深港科技創新合作區香港園區與新田科技城，即將成為重大發展引擎，為海內外創新者締造空前機遇。



由香港特別行政區政府與博鰲亞洲論壇聯合主辦的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議，一連兩日（6月6日及7日）於香港會議展覽中心舉行。會議以“科技引領未來 創新驅動轉型”為主題，吸引約八百名來自海內外的頂尖專家、學者和政經領袖雲集香港，深入交流意見和分享經驗，探討如何善用香港內聯外通的獨特優勢，開拓環球創科合作。其中，以“發揮內聯外通優勢 拓展環球創科合作”為主題的香港專場論壇7日舉行，由香港不同領域的知名專家及政商領袖參與，共同探討香港如何充分發揮其內聯外通的獨特優勢，促進“政、產、學、研、投”的高效協作，以推動環球創科合作及發展。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東在香港專場用英文致辭表示，香港不僅是充滿活力的大都會，更是連接內地與世界的動態橋梁、思想交匯的熔爐、創新發展的引擎。過去數年，特區政府傾注巨大資源推動香港轉型為蓬勃的創科樞紐。香港已推出一系列強力政策：鞏固香港科研實力、加快研發成果轉化及推動科技產業發展，以發展一個全面、涵蓋上、中、下游的創科生態鏈，並促進“政、產、學、研、投”的相互協作，讓突破轉化為影響力，把概念實踐為全球的解決方案。



孫東表示，國家的堅定支持使香港在國際舞台綻放光芒。在“一國兩制”下，香港始終是國家最國際化的城市，融匯東西方精粹：這裡匯聚世界級基建、健全的知識產權保障制度、活躍的金融資本市場；人才雲集、創意迸發、創業精神蓬勃、企業茁壯成長。坐擁五所全球百強大學的香港，正吸引頂尖人才開展跨國界跨學科合作，穩步邁向國際創科中心。