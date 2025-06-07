特朗普與馬斯克“口水戰”持續升級

中評社北京6月7日電／美國總統特朗普和億萬富翁埃隆·馬斯克之間5日公開發生“口水戰”。6日，特朗普繼續向馬斯克“開火”，稱馬斯克“可憐”“有問題”，並表示暫時不會同他通話。



新華社報導，“他（馬斯克）有問題，這個可憐的傢伙有問題，”特朗普6日接受美國有線電視新聞網採訪時說，“我暫時不會和他說話，但我祝他一切順利。”



有美國媒體此前報導，白宮方面已安排馬斯克6日同特朗普通話，希望二人緩和緊張關係。白宮一名匿名官員6日向媒體否認這一報導，並表示“總統不打算今天同馬斯克通話”。



另據美國廣播公司報導，特朗普對同馬斯克通話“不是特別”感興趣，並認為馬斯克“失去了理智”。



特朗普和馬斯克之間5日公開發生“口水戰”，兩人當天相互攻擊的言辭越來越激烈。特朗普稱馬斯克“瘋了”，馬斯克稱特朗普“忘恩負義”。



剛離開美國政府效率部負責人崗位的馬斯克5日在社交媒體上針對被特朗普稱為“大而美”的大規模稅收與支出法案連續發出帖文，稱“你要麼得到一份龐大而醜陋的法案，要麼得到一份小而美的法案”“小而美才是出路”。



特朗普則回應稱，馬斯克的不滿源於該法案提議取消電動汽車消費者的稅收抵免，這影響了馬斯克作為電動汽車製造商特斯拉首席執行官的利益。

