澤連斯基：烏克蘭全境遭襲一整天

中評社北京6月7日電／美國總統特朗普6日對媒體記者說，烏克蘭方面在俄羅斯境內實施的無人機襲擊“給了（俄總統）普京一個理由，去狠狠轟炸他們”。烏克蘭總統澤連斯基同日說，受俄方襲擊影響，烏全國各地緊急救援行動持續一整天。



新華社援引美國媒體報導，當記者提問特朗普是否擔憂俄烏衝突可能升級成核戰爭時，他表示“希望不會”。特朗普還說，他認為俄方不會因為烏方近期的襲擊而停止與烏克蘭的談判。



烏克蘭1日發動代號為“蛛網”的特種作戰行動，襲擊俄方多個州的機場，摧毀一批俄軍戰機。



俄羅斯國防部6日發佈通報說，為報復烏方襲擊，過去一夜，俄軍使用高精度遠程空基、海基和陸基武器和攻擊型無人機對烏方實施了大規模打擊，目標包括烏克蘭武器及軍事裝備的設計單位、生產和維修企業，烏軍攻擊型無人機組裝車間、飛行訓練中心及烏軍武器和裝備倉庫。目標均被擊中。



烏克蘭總統澤連斯基6日在社交媒體上發文說，俄羅斯一夜之間向烏克蘭發射了逾400架無人機和40多枚導彈，“救援和緊急行動在烏全國各地區和城市持續了一整天”。他敦促盟友向俄方施壓，“若不施加壓力，放任戰爭持續奪走生命，他們就是共犯並需承擔責任”。據烏總統辦公室主任葉爾馬克6日說，澤連斯基打算在加拿大七國集團峰會期間與特朗普舉行會晤。



另據烏克蘭武裝部隊總參謀部6日在社交媒體上發佈的消息，烏軍當天凌晨襲擊俄兩處空軍基地和多處能源及軍事設施。