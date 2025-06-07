罷免吳思瑤送件遭退　只等一人

中評社台北6月7日電／罷免民進黨“立委”吳思瑤團體“地動刪瑤”領銜人張克晉退出，二階於今（7日）截止送件，罷免團體則是在13時到台北市選委會送交第二階段連署書。不過，罷團稍早接受媒體聯訪時證實，連署書遭選委會拒收，而團隊將等待領銜人張克晉出現，一路將等到下午5點、選委會下班時間。



中時新聞網報導，國民黨台北市黨部主委戴錫欽、詹嘉文、北市議員汪志冰、林杏兒、侯漢廷、召集人賴苡任皆到選委會，總共送出2萬7290份連署書，但遭到選委會以不符合法律要件拒收。



備補領銜人詹嘉文表示，剛剛遭到北市選委會拒收，拒收原因是因相關法令要由領銜人送件，必須等張克晉先生回心轉意，團隊將等到17時、選委會下班時間，期待張克晉莫忘初衷，回心轉意，共同走完最後一哩路。



國民黨台北市黨部主委戴錫欽說明，大家都非常努力，選委會工作時間到下午5時30分，大家會等到5時30分，希望張克晉有機會回心轉意繼續擔任領銜人、順利送件，在寒蟬效應和相關壓力下，要完成這樣的門檻真的不容易，也感謝志工努力到最後，我們會在這待到最後一刻，看有沒有機會順利把二階連署送件。



有關張克晉已故母親出現在死亡連署裡，國民黨內部是否有相關說法？戴錫欽說，對於此次連署產生的偽造文書和相關法律問題，當然必須對於這些瑕疵深摯檢討，也要對外界表達歉意，但這2萬7290份的連署是志工不眠不休的成果，很多支持者也希望我們可以順利完成，所以我們不到最後不會放棄。



戴錫欽也說，當然希望順利送件，但是如果法律要件無法順利完成，也只能跟支持者還有參與連署的朋友說聲抱歉，“我們努力不夠”。



賴苡任表示，昨天確實有到張克晉家，也等了一段時間，但很可惜他不在家，但如果有機會見到他，因此踩到檢調紅線，“我也願意”。