藍白分裂？黃國昌：大家想太多

中評社台北6月7日電／民眾黨主席黃國昌今天出席民眾黨南投縣黨部主委交接典禮，被問及軍人加薪案，黃國昌強調，民眾黨“立法院”黨團立場跟國民黨一致，絕對百分百支持，且加薪要以基層為主，下周二努力推二、三讀。



中時新聞網報導，黃國昌表示，針對軍人加薪，民眾黨“立法院”黨團立場很清楚百分之百支持，早在前黨主席柯文哲參選“總統”大選時，就曾主張“國防”支出要占GDP3%，提高“國防”預算時，不只是增加硬體設備，怎樣提供第一線軍人更好待遇，黨團絕對支持。



黃國昌說，在“軍人待遇條例”部分民眾黨跟國民黨立場一致，義務役薪水應該符合基本薪資，讓他們能無後顧之憂；自願役則該要以基層為主，他主張分級距為“將官每月1萬3000元、上校及中校每月1萬8000元、少校及以下每月提高到2萬5000元”才能夠鼓勵更多人才投入“國軍”。上次議程比較被動，議事處通知，下周二會努力共同完成推動到二三讀。



另，“立法院”原6日下午要處理軍人加薪法案，但突然大轉彎，因黃國昌疑似不滿周三財委會藍綠召委私下協商，不處理民眾黨提出的一般性補助款案子，因此民眾黨自行提出軍人加薪版本，與國民黨團版本有所衝突。在國民黨團人數不足的情況下，國民黨喊卡，表示下周二再處理。



黃國昌被問到，藍綠召委私下協商，是不是會讓藍白產生間隙，黃國昌回應，他認為這件事衍伸太多了，他在財委會發言很清楚，苛扣地方一般性補助款茲事體大，“行政院長”卓榮泰違法濫權，為了這件事情民眾黨第一時間聽到地方政府心聲後提出主決議，要求“行政院”立即補足地方政府應該有的補助款。



而在付委審查的時候，沒想到民進黨的“立委”在財委會耍流氓，藉由霸占主席台方式，要癱瘓議會跟“立法院”，讓整個主決議沒辦法繼續往前邁進，“立法院”絕對不是綠營“立委”耍流氓的場所，如果因為綠委所作所為無法讓議程進行，會讓大家違背人民的託付，也無法對地方政府交代。



黃國昌說，上周財委會因為民進黨鬧場，讓議事沒辦法順利推展，民眾黨無法接受綠營的做法，所以才把主決議從委員會抽出逕付二讀，不讓民進黨有繼續鬧場機會，也希望能早日讓主決議生效，要求“行政院”把扣的每分每毫的地方補助款還給地方政府。



至於藍白分裂說，黃國昌指出，大家想太多，他的發言都是公開發言，外界要如何解讀、要自己寫故事不是他可以控制的。